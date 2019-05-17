Умерла одна из самых популярных кошек в мире

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда социальных сетей Grumpy Cat (Сердитая кошка), которая прославилась в интернете благодаря необычному "угрюмому" выражению морды, скончалась в возрасте семи лет. Об этом со ссылкой на Twitter ее хозяев сообщает американская газета The New York Times .

Кошка, которую изначально звали Тардар Соус, умерла 14 мая на руках своей хозяйки Табаты из-за осложнений после инфекции мочевыводящих путей. "Помимо того, что Grumpy Cat была членом нашей семьи, она помогала улыбаться миллионам людей во всем мире - даже в самые трудные времена", - говорится в сообщении ее хозяев.

Grumpy Cat получила известность в 2012 году, после того как ее хозяева опубликовали на сайте Reddit ее снимок с комментарием: "Знакомьтесь! Сердитая кошка!". Фотография моментально стала вирусной, на ее основе создали тысячи "мемов". У Grumpy Cat насчитывается более 2,4 млн подписчиков в Instagram и 1,5 млн в Twitter.-0-