Умная собака сама пришла к ветеринару и умилила сеть (Видео)

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камеры видеонаблюдения смогли в Бразилии запечатлеть очень интересные и милые кадры. Ролик разместили на Facebook.

В объектив камеры попала приемная местной ветеринарной клиники. В один из дней на пороге появился бездомный песик. Животное сильно хромало, а когда к ней подошел ветеринар, то села и протянула врачу побитую лапку.

Специалист помог умной собаке, а в ходе обследования нашел еще несколько болячек. Песика, который сам пришел к ветеринару, не оставили на произвол судьбы и начали лечить. Теперь он идет на поправку, а сотрудники клиники для животных ищут милому пациенту любящих хозяев. -0-