Умный дом записал на видео визит очень любопытного хвостатого соседа

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появились забавные кадры, снятые на камеру умного звонка.

В ролике можно увидеть, как срабатывает освещение во дворе, а сразу в кадре появляется черный соседский кот. Казалось бы, что пушистик пришел проверить своих друзей, однако любопытство берет свое и питомец устроил целое шоу. Он с интересом изучал звонок, ходил вокруг да около, а после и вовсе носом уткнулся прямо в камеру.

Добавило кадрам комичности еще и широкоугольная камера, которая исказила пропорции котика, сделав его еще смешнее. -0-