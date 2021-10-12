Уморительный конфуз с любопытными медвежатами попал на видео - какая синхронность!

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад автор ролика, который разместили на YouTube, отправился на отдых за город, где ему удалось сделать очень забавные кадры.

Мужчина из США отдыхал в хижине, когда услышал странные звуки с заднего двора. Выглянув в окно, он обнаружил семейство медвежат, которые с большим любопытством изучали гамак. Малыши пытались забраться в него, однако все попытки проваливались.

Американец включил камеру и не зря, ведь в следующий момент ему удалось запечатлеть уморительный конфуз с медвежатами. Два малыша одновременно попытались залезть в гамак, однако тот перевернулся и животные синхронно полетели на землю. Этот случай от души развеселил сеть, а за непродолжительное время кадры посмотрели огромное число раз. -0-