Уникальная внешность девочки впечатлила сеть, но многие посчитали, что это фотошоп

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятная внешность 11-летней девочки из Чеченской Республики поразила соцсети, однако не всем верится в правдивость фото, об этом пишет Oddity Central.

Девушка Амина Эпендиева обладает поистине невероятными внешними данными, которыми сложно не восхищаться. Девушка из Чеченской Республики сочетает в себе сразу два редких природных явления: альбинизм и гетерохромия. Вызвано это тем, что организм не вырабатывает меланин, который ответственен за цвет кожи и газ.

Амина не имеет страниц в соцсетях и не публикует свои снимки там, однако все изменилось, когда ее фото решила поделиться с интернетом фотограф Амина Арсакова, разместив несколько фотографий уникальной девушки в Instagram.

Снимки произвели настоящий фурор в социальной сети и собрали огромное количество лайков, однако в комментариях не все поверили в правдивость кадров и заподозрили автора в фотошопе.

Впрочем, на защиту уникальной красоты 11-летней Амины встали знакомые и друзья, которые подтвердили, что в жизни девушка выглядит точно так же. Также пользователи сети посоветовали сделать девушке собственную страницу в Instagram. По их мнению, с такой внешностью ее ждет гарантированный успех. -0-