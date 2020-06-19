Уникального белого кита заметили у берегов Австралии

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыбаки смогли запечатлеть неподалеку от Австралии редчайшего кита-альбиноса, сообщает Unilad.

Невероятный снимок сделали у берегов штата Новый Южный Уэльс. Исследователи природы считают, что это был кит по кличке Мигалу, который уже попадал в поле зрение камеры. Впервые его увидели в 1991 году. Ученых поразило это млекопитающее, ведь кит полностью белый.

Всего, помимо Мигалу, в мире зарегистрировали трех полностью белых китов. Специалисты считают, что все они альбиносы. -0-