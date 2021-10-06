Ураганный ветер легко отправил в полет 18-ти тонный контейнер (Видео)

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В августе по территории США прошелся ураган Ида, а теперь местные жители начали делиться сильными и впечатляющими кадрами. Один из таких роликов появился на YouTube.

Мужчина из штата Луизиана августовским утром вышел на веранду дома и стал снимать на видео непогоду, которая обрушилась на регион. Прогноз погоды говорил о том, что скорость ветра составляет 150 километров в час, однако местный житель в это не верил.

Кадры показывают, что порывы были сильными, однако недостаточно. Все сомнения быстро развеялись, когда мужчина заметил огромный 18-ти тонный контейнер, который в полет отправил ураганный ветер. Он прокатился по полю и едва не снес несколько хозяйственных построек. Тогда автор видео понял, что прогноз погоды не врал и поспешил скрыться в доме, а кадры впечатлили юзеров, которые успели их посмотреть огромное число раз. -0-