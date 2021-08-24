Утонченная Деми Роуз примерила все черное, но все равно сияет ярче всех (Фото)

Звезда решила примерить все черное и прорекламировать свою новую коллекцию. Для этого Деми Роуз выбрала брюки и сумочку, а пышный бюст знаменитости прикрывал черный топ. Образ получился восхитительным и утонченным, что отметили многочисленные фолловеры.











В комментариях юзеры практически единогласно сошлись во мнении, что Деми Роуз хоть и примерила черный наряд, однако все равно сияет ярче всех. Неудивительно, что за непродолжительное время пост собрал сотни тысяч лайков.-0-







Фото из Instagram



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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая 26-летняя модель Деми Роуз на днях представила в Instagram новый пост и очаровала сеть.