Уже вставать? Пес в кровати и под одеялом рассмешил YouTube (Видео)

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из США разместила на YouTube уморительные кадры, которые пришлись по вкусу пользователям сети.

Девушка ближе к утру проснулась и отправилась на кухню, чтобы попить водички, однако этим решил воспользоваться ее пес. Собака сразу же запрыгнула в теплую постель и улеглась под одеяло, положив голову на подушку. Когда хозяйка вернулась в комнату, то перед ней предстала уморительная картина, которую девушка успела записать на видео.

Американка включает свет в комнате и в это время на нее недовольно смотрит питомец, высунувший голову из-под одеяла. Собака фыркнула на хозяйку, а в ее глазах отчетливо читался немой вопрос: "Уже вставать?". Кадры рассмешили YouTube, что помогло видео быстро собрать огромное число просмотров. -0-