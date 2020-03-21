В апреле в 6,3 млн км от Земли пролетит астероид – появились его снимки

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серию фотоснимков крупного астероида 1998 OR2, сделанных участниками "Проекта Виртуальный телескоп" (Virtual Telescope Project), опубликовал портал Space.com. На них астероид виден как яркая точка, которая перемещается на фоне звезд.

Диаметр астероида -1,8-4,1 км, он пролетит в 6,3 млн км от Земли в 12:56 29 апреля. Во время самого большого сближения с нашей планетой он будет в 16 раз дальше от Земли, чем Луна. Орбита астероида расположена между орбитами Земли и Марса. Следующее сближение небесного тела с нашей планетой прогнозируется на 18 мая 2031 года. Тогда, по оценкам экспертов NASA, он пролетит на расстоянии около 19 млн км, а 16 апреля 2079 года он сблизится с Землей на 1,8 млн км.

В октябре 2021 года NASA рассчитывает запустить автоматическую станцию Lucy для изучения семи астероидов Солнечной системы.-0-