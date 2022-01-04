В Австралии дети всегда проверяют свою обувь - это видео показывает почему!

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мама из Австралии записала на видео жуткий момент, который заставил переживать многих. Кадры разместили на YouTube.

Девушка поведала, что живет на небольшой ферме в Австралии и давно привыкла к различной местной живности, однако последний случай заставил вскрикнуть даже бывалых зрителей YouTube.

Мама принялась снимать на видео спортивный ботинок своего ребенка. Сделано это было не просто так, ведь внутрь забрался огромный паук-охотник. Местный обитатель никак не навредил людям, однако это видео наглядно показывает, почему дети в Австралии всегда проверяют свою обувь. Неудивительно, что ролик за короткое время собрал огромное число просмотров.-0-