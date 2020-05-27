В австралийском парке дикой природы впервые после пожаров родилась коала

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк дикой природы в Австралии празднует рождение коалы - первой после разрушительных лесных пожаров, в которых погибли более 1 млрд животных, сообщает CNN.

Детеныш коалы появился на свет в Австралийском парке рептилий (Australian Reptile Park) в штате Новый Южный Уэльс, наиболее пострадавшем от масштабного стихийного бедствия. Видео, на котором запечатлена новорожденная, опубликовано в аккаунте парка на Facebook. "У нас есть специальное объявление: первая рожденная в этом сезоне коала выглянула из маминой сумки, чтобы поздороваться с миром!" - гласит комментарий к видеоролику.

Работники парка дали коале имя Эш. Ее рождение в парке считают знаком надежды на светлое будущее дикой природы Австралии.

Сейчас парк закрыт в связи с ограничительными мерами, однако уже 1 июня, как ожидается, его двери вновь распахнутся для посетителей.

Разрушительные лесные пожары бушевали на территории Австралии с осени 2019 до января 2020 года и нанесли непоправимый ущерб дикой природе материка. Согласно отчету Глобальной природоохранной группы Международного фонда защиты животных (IFAW), в результате стихийного бедствия погибли не менее 5 тыс. коал. По другим данным, число погибших коал измеряется десятками тысяч, и сейчас существует значительная угроза исчезновения этого вида.

"Коалы особенно уязвимы перед лесными пожарами, поскольку этот вид медленно двигается и живет в основном на эвкалиптовых деревьях, которые горят быстро и интенсивно", - отметила в интервью CNN участница кампании IFAW по дикой природе Джози Шаррад.

Однако в конце апреля появились хорошие новости, связанные с коалами: нескольких животных, пострадавших в результате лесных пожаров, вновь выпустили в дикую природу. Сумчатые проходили реабилитацию в единственной в мире больнице для лечения коал, расположенной в городе Порт-Маккуори в Новом Южном Уэльсе. Среди выпущенных в дикую природу была и коала по имени Анвен - она была госпитализирована с ожогами 90% тела, ее лечение заняло около пяти месяцев.-0-