В Британском музее выставят древнейшую карту звезд

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Британском музее будет выставлена самая старая звездная карта в мире - небесный диск из Небры, сообщает BBC.

Считается, что небесному диску 3,6 тыс. лет, он датируется бронзовым веком. Диск был обнаружен в Германии в 1999 году и считается одной из самых важных археологических находок XX века.

Диск имеет диаметр около 30 см и покрыт сине-зеленой патиной, украшенной золотыми символами, представляющими Солнце, Луну, звезды, солнцестояния и другие космические явления.

Артефакт включен ЮНЕСКО в глобальный список важных исторических документов и дает уникальную возможность заглянуть в ранние знания человечества о небесах.

Британский музей заявил, что небесный диск из Небры будет выставлен в рамках выставки в Стоунхендже, которая откроется в феврале 2022 года.-0-