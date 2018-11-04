В Египте хотят запретить носить никаб в общественных местах

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Египта намерены запретить носить в общественных местах никаб - полностью закрывающую лицо черную вуаль, сообщило египетское издание Egypt Independent.

Предлагается штрафовать тех, кто на публике закрывает полностью лицо: на первый раз штраф может составить 1000 египетских фунтов ($56), при повторном нарушении штраф увеличивается вдвое. Египетские депутаты хотят последовать примеру Алжира, где аналогичный закон был принят месяц назад.

Согласно законопроекту, под общественными местами подразумеваются больницы, образовательные учреждения, кинотеатры, библиотеки, музеи, правительственные здания, аэропорты, общественный транспорт, детские сады.

Для Египта никаб не является традиционным элементом одежды. Мусульманки покрывают голову платком-хиджабом, закрывают шею и руки. Христианки ходят с непокрытыми головами. Черные до пят платья-абаи и никабы получили распространение после прихода к власти исламистов в 2012 году.-0-