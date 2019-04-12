В глубинах океана нашли бактерии, которые "пожирают" нефть

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Университета Восточной Англии обнаружили в Марианской впадине бактерии, которые способны "пожирать" нефть. О своем открытии исследователи сообщили на сайте международной некомерческой ассоциации развития науки
По словам руководителя исследовательской группы Сяо-Хуа Чжан (Xiao-Hua Zhang), человечество знает о Марианской впадине значительно меньше, чем о Марсе. Впадина расположена в Тихом океане, а ее глубина значительно превышает высоту Эвереста (8,848 метров).
Изучая образцы, собранные на глубине 11 километров, ученые обнаружили новую группу бактерий. Они способны разлагать любые углеводороды, что является основным компонентом природного газа и нефти.
Их планируют использовать для ликвидаций разливов нефти при авариях на воде. -0-
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