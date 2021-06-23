В Индии мужчина нанял охрану для одного из самых дорогих манго в мире

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель индийского штата Бихар установил камеры и нанял местных жителей для охраны манго сорта "миядзаки" - одного из самых дорогих манго в мире. Такую информацию сообщает РИА Новости.

Это самое дорогое манго в мире, которое называют манго "Тае но Тамаго" или "Яйцо Солнца", которое произрастает в префектуре Миядзаки, Япония. Этому манговому дереву 25 лет. Оно было подарено кем-то дочери бывшего члена законодательного собрания штата Аджит Саркар.

Дерево охраняют местные жители, оно находится под видеонаблюдением.

У манго особенный вкус и запах.

Манго сорта "миядзаки" получили свое название от префектуры в Японии, где они выращиваются. В среднем одно манго весит около 350 гр и богато антиоксидантами, бета-каротином и фолиевой кислотой. Также содержание сахара в этом фрукте в среднем на 15% превосходит другие сорта манго. Стоимость за манго "миядзаки" начинается от 8 тыс. рупий за килограмм ($107) и может доходить до 270 тысяч рупий ($3,6 тыс.).-0-