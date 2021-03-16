В Израиле найден библейский свиток возрастом 2 тыс. лет

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Иудейской пустыне археологи обнаружили библейский свиток возрастом 2 тыс. лет, сообщает портал Cursorinfo со ссылкой на Израильское управление древностей.
Свиток обнаружили в пещерах в районе Мертвого моря. Он содержит текст на греческом языке, в том числе отрывки из Книги двенадцати малых пророков.
Как сообщает портал NEWSru, помимо свитка археологи обнаружили в пещерах мумифицированный скелет ребенка возрастом 6 тыс. лет. Также найдены расческа, ткани, сандалии, монеты, наконечники стрел и копий. Найдена и древнейшая из известных науке полностью сохранившаяся плетеная корзина. По мнению археологов, ей 10,5 тыс. лет.-0-