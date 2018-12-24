В Калифорнии посадили 75 секвой возрастом несколько тысяч лет

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесу Presidio недалеко от Сан-Франциско (США) высадили 75 клонированных секвой. Геном растений был создан на основе ДНК пяти древних пней в Северной Калифорнии, сообщает портал Motherboard.

Возраст секвой - около трех тысяч лет, их диаметр превышал 10,6 м - больше, чем параметры "Генерала Шермана" – самой большой секвойи в мире, диаметр которой составляет 7,6 м.

До недавнего времени считалось, что клонировать деревья можно только на основе ДНК живых растений. Но благодаря этому эксперименту, исследователям впервые удалось вырастить секвойю на основе генома древнего мертвого дерева.

Секвойи способны бороться с изменением климата. По некоторым оценкам, каждое из них сможет перерабатывать до 250 т углекислого газа в год.-0-