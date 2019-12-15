В Канаде медведи гризли стали появляться там, где их раньше не встречали

15 декабря, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Североамериканских медведей гризли обнаружили в самых отдаленных частях арктических Северо-Западных территорий Канады, где местные жители их раньше никогда не встречали, сообщил телеканал CTV.

Бурых хищников недалеко от своих поселений все чаще стали замечать представители северных народностей Канады, которые живут рядом с морем Бофорта. Так, охотники из населенного пункта Инувик - самого крупного поселения коренных жителей Канады в этой части страны, где проживают около 3,4 тыс. человек - уже сообщили ученым, что наряду с привычными им белыми медведями видели гризли. Более того, их обнаружили на острове Виктория и небольшом острове Бенкс, где расположено поселение Сакс-Харбор.

Специалисты полагают, что появление в этих районах медведей гризли может быть связано с изменениями климата и таянием ледников. "Изменение климата это первое, что приходит в голову, но сейчас мы точно сказать не можем, так ли это на самом деле", - заявил доцент Университета Саскачевана и специалист по изучению окружающей среды Даг Кларк. По его словам, гризли в последние годы облюбовали и район Гудзонова залива, но он находится намного южнее северных островов Северо-Западных территорий. Специалист добавил, что ученые уже попросили охотников из Инувика и других поселений установить видеокамеры в тех местах, где они видели бурых медведей, чтобы начать изучение миграции этих животных.

Не только изменение климата могло стать причиной ухода гризли из лесов Канады в ледяные северные регионы страны. Как полагает специалист Университета Виктории Брайан Старзомски, на миграцию медведей могли повлиять участившиеся в последние годы лесные пожары, а также деятельность человека. Он не исключил, что в этих арктических районах Канады могут появиться птицы, насекомые и рыбы, которые раньше здесь никогда не обитали. При этом ученый добавил, что пока слишком рано делать однозначные выводы.

По предварительным оценкам, в Канаде обитают примерно 25 тыс. гризли. Основным ареалом их обитания являются западные провинции Альберта и Британская Колумбия.-0-