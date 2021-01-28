В Китае обнаружили руины городов возрастом 4 тыс. лет

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руины двух обнесенных рвом городов возрастом 4 тыс. лет обнаружили в провинции Хэнань в центральной части Китая, сообщает Синьхуа.

В городе Мэнчжоу археологи нашли руины двух соседних городов квадратной формы, каждый из которых окружен рвом. По словам представителя Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань Чжана Сяоху, один город расположен на востоке и занимает площадь около 60 тыс. кв.м, а другой площадью около 20 тыс. кв.м - на западе.

"Стоит отметить, что глубина рвов превышает 12 м, что слишком глубоко для выполнения обычных оборонительных функций, что указывает на важность этих двух городов в то время", - сказал директор Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань Лю Хайван.

Эксперты отметили, что с открытием этих двух городов в провинции Хэнань были впервые обнаружены реликвии культуры Эрлитоу.-0-