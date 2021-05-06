В Китае ученые обнаружили окаменелость детеныша динозавра возрастом более 200 млн лет

6 мая, Куньмин /БЕЛТА - Синьхуа/. Группа китайских палеонтологов обнаружила окаменелость детеныша динозавра возрастом более 200 млн лет в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Согласно данным исследования, опубликованным в журнале Acta Geologica Sinica, длина окаменелости составила 1,7 м. Форма зубов динозавра позволила предположить, что он был травоядным. Автор исследования Би Шуньдун отметил, что гистологические исследования костей показали, что динозавру было около трех лет.

Исследовательская группа пришла к выводу, что динозавр мог утонуть в результате наводнения, поэтому большая часть его костей сохранилась.

Также выяснилось, что обнаруженная окаменелость может принадлежать к группе завроподов - четвероногих доисторических динозавров с длинными хвостами и шеями, но небольшим размером головы.-0-