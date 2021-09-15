В Крыму обнаружили коллекцию украшений знати аланских племен III века

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи Крымского федерального университета нашли на раскопках могильника Опушки коллекцию украшений знати аланских племен III века, сообщает ТАСС.

"На раскопках могильника Опушки археологи КФУ обнаружили редкую по сохранности коллекцию украшений III века н.э., выполненную в сердоликовом стиле: одну пару серег, три браслета и два нагрудных украшения", - говорится в сообщении. Уточняется, что ювелирные изделия могли принадлежать только высокопоставленным особам. "Они найдены в захоронении предков средневековых алан, которые жили на территории Крыма в III веке нашей эры. По наличию украшений не только рядом с останками женщин, но и детей археологи сделали вывод, что высокое социальное положение у аланских племен передавалось по наследству", - говорится в пресс-релизе.

Многие найденные образцы хорошо сохранились, они представляют ценность для музейной коллекции. "Серьги целиком золотые, у серебряных браслетов фольгой покрыты отдельные детали. Украшения относятся к позднеримскому полихромному или, как его еще называют, сердоликовому стилю.

Отмечается также, что археологи нашли экземпляры мечей аланских воинов, относящиеся к IV веку: их находят в разных регионах Европы, но большая часть происходит именно из Крыма и Северного Кавказа.

"Уникальность могильника Опушки в том, что он стал местом захоронения сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и аланской. Раскопом мы соединили участки могильника с погребениями разных культур. Сейчас исследовали одну седьмую часть могильника. Надеемся, что дальнейшие раскопки помогут определить причины такого внимания к данному месту носителей пяти различных культур", - сказал доктор исторических наук профессор кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ Игорь Храпунов.

Могильник Опушки расположен в центральной части крымских предгорий в 20 км к юго-востоку от Симферополя.-0-