В Лаосе нашли следы крупного астероида, упавшего на Землю 780 тыс. лет назад

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Геологи обнаружили на территории нынешнего Лаоса крупную гравитационную аномалию, указавшую на существование гигантского двадцатикилометрового кратера, возникшего около 780 тыс. лет назад в результате падения крупного астероида. Результаты наблюдений и выводы ученых опубликованы в журнале PNAS, сообщает ТАСС.

"Кратер и последствия самого недавнего падения крупного астероида скрывались от нас на протяжении почти века. Мы нашли сразу четыре свидетельства того, что эта выемка и прочие следы этого события скрываются под молодыми отложениями лавы на юге Лаоса", - приводит ТАСС слова исследователей.

Недра и поверхность Земли, в отличие от Луны, Марса, Меркурия и других планет внутренней Солнечной системы, не являются неизменными. Они постоянно обновляются благодаря круговороту пород между корой и внутренними слоями литосферы, действию различных источников эрозии, в том числе ветра и воды.

Поэтому на нашей планете почти нет следов падения даже самых крупных астероидов, способных уничтожить жизнь на Земле. Это не дает ученым понять, как их падения могли влиять на формирование и эволюцию жизни, как часто они происходили, характер и особенности этих падений.

Открытие новых кратеров становится большим событием для науки. К примеру, четыре года назад в Австралии был открыт самый крупный кратер в истории с диаметром 400 км. Его открытие вызвало массу споров, так как 300 млн лет назад, когда предположительно упал этот "гость из космоса", на Земле не произошло никаких массовых вымираний.-0-