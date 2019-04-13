В Лондоне нашли место, где Шекспир написал "Ромео и Джульетту"

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Английский историк Джеффри Марш нашел точное место в Лондоне, где Уильям Шекспир жил в период написания пьесы "Ромео и Джульетта", сообщает BBC .

Ранее считалось, что с 1597-го по 1598 год писатель жил в районе нынешнего железнодорожного вокзала Ливерпуль-стрит. Но, по мнению Марша, Шекспир жил в районе 35-го дома на переулке Грейт Сент-Хеленс, который идет от центральной улицы Сити к небольшой церкви Святой Елены. Историк считает, что место проживания сильно повлияло на творчество поэта.

Через несколько лет после переезда из Стратфорда в Лондон он стал жить в одном из самых богатых районов британской столицы рядом с известными общественными деятелями, зажиточными иностранными торговцами, врачами и музыкантами.

Такое соседство повысило социальный статус Уильяма Шекспира в период карьерного роста.-0-