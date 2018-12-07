В Лондоне создали пряничный макет города

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Английские архитекторы совместно с кондитерами построили пряничный город. Он появился в музее Виктории и Альберта, сообщает телеканал МИР 24.

В нем более 60 строений, между которыми проходят автотрассы и велосипедные дорожки. Есть вокзал, пивоварня, колесо обозрения и приют для бездомных. Сверху проходит канатная дорога. Пряничный мегаполис полностью освещен, чтобы пряничным человечкам было комфортно гулять по улицам из карамели и кататься на зефирном льду.

Все материалы съедобны. Это сладости, пряники, всевозможные печенья. Все башни до 86 сантиметров в высоту. Архитекторы признаются, что работа была нелегкой. Во время сборки конструкции внезапно съедали некоторые строительные материалы.-0-