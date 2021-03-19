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Калейдоскоп
19 марта 2021, 00:35

В Мексике палеонтологи обнаружили древнюю акулу с крыльями

Фото Scitechdaily
Фото Scitechdaily

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мексикнские ученые обнаружили хорошо сохранившуюся окаменелость акулы мелового возраста. У существа длинные грудные плавники, которые напоминают крылья. Результаты исследования опубликованы в журнале Science, сообщает портал "МИР 24".

Исследователи сделали открытие еще в 2012 году. Новый вид получил название орлиная акула, или Aquilolamna milarcae.

Форма тела акулы была ранее известна ученым. При настоящем исследовании выяснилось, что обнаруженная находка является древнейшим "крылатым" представителем пластиножаберных, который жил задолго до появления мант и орляковых скатов.

У орлиных акул есть длинные и тонкие грудные плавники, которые напоминают крылья. Обнаруженный образец имеет длину 1,65 метра при размахе крыльев 1,9 метра. Также у него был хвостовой плавник с хорошо развитой верхней лопастью, которая типичная для таких видов акул как тигровая и китовая.

Пластиножаберные – группа питающихся планктоном хрящевых рыб, которая объединяет акул и скатов. На данный момент современные представители этой группы формируют две отдаленно связанные две клады с разными морфотипами. В одну входят китовые и гигантские акулы, которым характерна "традиционная" акулоподобная форма тела. В другую – животные с крыловидными плавниками, в том числе манты, орляковые скаты-мобулы и рогачи.

Ученые долгое время считали, что у скатоподобных пластиножаберных стали формироваться выросты по бокам туловищам, напоминающие крылья уже после того, как две клады разделились между собой. Однако новая находка заставила палеонтологов пересмотреть взгляд на эволюцию хрящевых рыб.-0-

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