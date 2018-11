В Нью-Йорке утка-мандаринка стала звездой интернета

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном парке Нью-Йорка появился самец утки-мандаринки, сообщает NDTV.

Это событие не осталось не замеченным посетителями парка. Дело в том, что в дикой природе США утки-мандаринки не встречаются. Удивительно, что сообщений о пропаже птицы из местных зоопарков не поступало.

Власти Нью-Йорка приняли решение оставить ее в парке.

The Central Park Pond's newly-arrived male Mandarin Duck (we still do not know how it got here) unseated the Wood Duck as prettiest duck in the park. Gus Keri brings us close-up video pic.twitter.com/cauqVt4kSK