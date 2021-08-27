В Нью-Йорке за $5 миллионов продают дом шириной менее трех метров

Фото Mansion Global
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рынок недвижимости Нью-Йорка богат на разнообразные варианты жилья, но последнее предложение впечатлит любого. Об этом пишет портал Mansion Global.
На продажу в городе выставили дом, который шириной 9,5 фута или менее трех метров. Примечательно то, что за такое здание просят $5 миллионов. Впрочем, такая сумма оправдана.
Это узкое здание в свое время было домом для мультипликатора Уильяма Стейга, который придумал Шрека, а также здесь жили антрополог Маргарет Мид и поэтесса Эдна Сент-Винсент Миллей, получившая Пулитцеровскую премию в 1923 году. Кроме этого, здание располагается в престижном районе города - Гринвич Виллидж на Манхэттене.
Трехэтажное здание шириной менее трех метров имеет три спальни, две ванны и подвал. К слову, жилью более 150 лет, ведь построили таунхаус в 1873 году. -0-
На продажу в городе выставили дом, который шириной 9,5 фута или менее трех метров. Примечательно то, что за такое здание просят $5 миллионов. Впрочем, такая сумма оправдана.
Это узкое здание в свое время было домом для мультипликатора Уильяма Стейга, который придумал Шрека, а также здесь жили антрополог Маргарет Мид и поэтесса Эдна Сент-Винсент Миллей, получившая Пулитцеровскую премию в 1923 году. Кроме этого, здание располагается в престижном районе города - Гринвич Виллидж на Манхэттене.
Трехэтажное здание шириной менее трех метров имеет три спальни, две ванны и подвал. К слову, жилью более 150 лет, ведь построили таунхаус в 1873 году. -0-