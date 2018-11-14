В Новой Зеландии дайверы обнаружили 8-метровое морское существо

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новой Зеландии два дайвера обнаружили 8-метровое морское существо полупрозрачного белого цвета. Об этом сообщает газета The New Zealand Herald.
56-летний Стив Хэтэуэй и 48-летний Эндрю Баттл ныряли возле одного из местных вулканов, когда увидели под водой огромный желеобразный организм, похожий на червя.
У дайверов была с собой профессиональная камера, поэтому смогли снять необычное существо. Водолазы осторожно плавали вокруг червя, чтобы не потревожить его.
"Ранее я не видел даже изображений подобных существ. Я не поверил своим глазам, это было фантастически", - поделился позднее впечатлениями Эндрю Баттл.
Дайверы полагают, что встретили огромную пиросому. Это не одно существо, а целая колония организмов, составляющая единое тело. Пиросомы настолько редки, что для исследователей подводного мира они подобны единорогам, снять их удалось всего несколько раз.-0-
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