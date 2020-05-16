В Польше во время ремонта церкви XVIII века нашли старинные деньги и документы

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польском городе Замбице во время ремонта шпиля церкви XVIII века обнаружили послание, датируемое 1797 годом, пишет The Kxan 36 News.

Там находились также документы на немецком языке и 200-летние монеты.

Сообщается, что в XVIII веке Замбице располагался на территории Королевства Пруссии и назывался Мюнстерберг.

В документах речь идет о строительстве церкви, которую воздвигли в 1797 году на месте замка XV века, названы имена людей, которые жертвовали на строительство и участвовали в нем.

Также обнаружили фото и документы начала ХХ века. Находку намерены передать в местный музей.-0-