Дуэйна Джонсона "признали мертвым" в сети

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярного американского актера Дуэйна Скалу Джонсона похоронили в сети, сообщает издание Mirror .

На самом деле актер стал жертвой интернет-троллей, которые разместили в нескольких социальных сетях информацию о трагической смерти звезды. Пост, который ведет на ложный сайт BBC News, сообщает, что Дуэйн Скала Джонсон погиб в результате несчастного случая.

Why am I seeing that @TheRock is dead ?!? I hope not???? can someone confirm this man is still breathing ??? pic.twitter.com/9cMXw8GB7R — Jess???? (@jlouise17x) 13 ноября 2019 г.

В посте сказано, что 47-летний актер скончался после неудачно выполненного трюка на съемках. Разумеется, когда пользователь переходит по ссылке, то никакой новости о смерти знаменитости он не находит.

Новость моментально стала вирусной, а поклонники приняли ее за правду и стали активно обсуждать событие в сети. Сам Джонсон пока не прокомментировал инцидент.

К слову, ранее пользователи сети уже "хоронили" знаменитость. В 2011 и 2014 году появлялись похожие посты с новостью о "смерти" актера. -0-