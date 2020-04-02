В России инспектор ГАИ бегом догнал машину пьяного нарушителя - видео

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный случай произошел в поселке Трактовый Иркутской области РФ. Там инспектор ДПС смог задержать пьяного водителя, на "своих двоих" догнав машину нарушителя, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Сотрудники ДПС заметили подозрительный автомобиль на одной из трасс поселка. Водитель отказался остановиться и попытался скрыться. Началась погоня, которая закончилась очень неожиданно.

Пьяный водитель съехал на одну из проселочных дорог и снизил скорость. В этот момент сотрудник ГАИ решил воспользоваться моментом, догнал нарушителя бегом и запрыгнул в салон автомобиля преследуемого.

С пьяным водителем в машине ехали еще три пассажира. Мужчину задержали, а позже выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Инспектор стал звездой соцсетей, где его уже прозвали "Иркутским Флэшем". -0-