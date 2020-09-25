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Калейдоскоп
25 сентября 2020, 08:24

В России впервые получили потомство акулы-зебры в неволе

Фото Приморского океанариума
Фото Приморского океанариума

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Малек акулы-зебры появился на свет в Приморском океанариуме. Это первый в России случай размножения акул этого вида в искусственных условиях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт океанариума.

Акуленок родился весом 100 г, от носа до кончика хвоста - 27 см.

"В России и раньше зебровые акулы откладывали яйца, но случаев развития зародышей и рождения малька зафиксировано не было, наш - первый", - подчеркнул начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов.

Как уточняется, самка начала откладывать яйца 29 февраля, нерест с перерывами длился более трех месяцев. Каждое яйцо было поднято, промаркировано и доставлено в научно-адаптационный комплекс для инкубации. "Всего в кладке было 56 яиц, но не все оказались оплодотворенными и хорошо сформированными. На ранней стадии инкубации мы проводили УЗИ-сканирование яиц, позже - визуальное наблюдение за зародышем", - уточнили в океанариуме.

Яйцо, из которого появился на свет акуленок, было отложено 9 марта. Инкубация длилась чуть более полугода, после чего малек самостоятельно покинул капсулу. На второй день он начал брать корм. Сейчас в сутки он получает от 1 до 3 г.

"Внешне детеныши акул-зебр кардинально отличаются от взрослых особей. Они имеют ярко выраженную полосатую черно-белую окраску, в то время как взрослые - светло-коричневые с темными пятнами. Полосатую расцветку акуленок будет сохранять примерно до размера в 1 м, дальше полосы будут размываться и превратятся в пятна", - рассказали специалисты.

Первого коренного приморского акуленка назвали Альф. Позже точно определится пол. Если окажется девочкой - будет Альфой, отметили в океанариуме.-0-

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