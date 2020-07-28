В сети не смогли узнать секрет загадочной совы, которая обнимает пень - видео

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи социальной сети устроили общий мозговой штурм, однако так и не смогли определить причины поведения странной совы. Ролик был опубликован в Twitter, а внимание на кадры обратило издание BoredPanda.

Особое внимание получила сова по кличке Калула, которая проживает в японском парке Фудзи Качоен. Работники запечатлели птицу в весьма необычном положении: она разлеглась на бревне, а также обняла его своими крыльями.

Пользователи сети тут же принялись гадать и предлагать причины, по которым сова могла себя так повести. В комментариях к ролику, который быстро набрал сотни тысяч просмотров, предположили, что таким способом сова пытается охладиться или, наоборот, греет перышки на солнце. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что обитатель парка на самом деле нашел очень особенный пень или решил заняться совиной йогой.-0-