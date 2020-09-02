В Швеции предлагают пожить в зеркальном отеле посреди дикого заповедника

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристам в Швеции предлагают провести отдых в очень необычном отеле в центре дикой природы. Об этом пишет издание Designboom.

Вилла находится в регионе Блекинге посреди заповедника, где свободно гуляют олени, овцы, кабаны и бизоны. Таким образом туристы смогут не только отдохнуть со всеми удобствами, но и своими глазами увидеть диких зверей в их естественной среде обитания.

Помимо этого, уникальности отелю добавляет еще его отделка и конструкция. Постройка стоит на высоких сваях, что позволяет животным подходить очень близко к отдыхающим. Также здание создает "оптическую иллюзию": внешняя отделка сделана из полированной стальной пластины с текстурой. В такой зеркальной поверхности отражается окружающая природа, что и создает эффект иллюзии.

Любой желающий может остановиться в этом отеле, где есть две спальни, туалет и огромная терраса. Разумеется, в дополнение к этому прилагается и невообразимый вид на местную природу. Стоимость такого "ночлега" составляет $480 на двоих в сутки. -0-

Фото Designboom