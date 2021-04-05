В США на аукционе продали картридж с видеоигрой Super Mario Bros

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США на аукционе Heritage Auctions продали картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года. За лот покупатель выложил рекордную сумму – $660 тыс. Об этом сообщает МИР 24 со ссылкой на социальные сети аукционного дома.

Цена лота побила предыдущий рекорд. В 2020 году анонимный покупатель заплатил за копию Super Mario Bros. $114 тыс.

Проданный на аукционе Heritage Auctions картридж сохранился в идеальном состоянии. Видеоигру купили в качестве подарка на Рождество, но картридж остался в ящике стола, где его недавно и обнаружили.-0-