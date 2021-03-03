В США на защиту дома встал петух: все курьеры стараются обходить адрес стороной - видео

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Facebook житель штата Северная Каролина опубликовал несколько забавных роликов, которые быстро приобрели популярность.

Семья завела себе петуха, который в какой-то момент стал настоящим защитником дома. У птицы взрывной нрав, поэтому разговоры среди курьеров об адресе с пернатым сторожем в беседе всплывают все чаще.

Почему курьеры так бояться петуха - можно понять по нескольким роликам с камеры возле жилища. Птица патрулирует приусадебный участок, а на каждого незнакомца она бросается без жалости. Судя по кадрам, петух не настроен на переговоры. Впрочем, видео повесили юзеров, которые посмотрели кадры множество раз, а в комментариях отметили, что петух справляется с охраной получше многих сторожевых собак. -0-