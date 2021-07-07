В США придумали способ построить жилье для всех бездомных

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти американского города Лос-Анджелес нашли интересный способ справиться с проблемой бездомных. Об этом пишет издание The Insider.

Руководство города и волонтеры благотворительного фонда создали несколько "деревень", где могут разместиться бездомные. Разноцветные домики размером 2,5 на 2,5 метра построили на заброшенной и пустующей территории в районе Нохо.

Получилась своеобразная деревня, в которой предоставляется жилье для всех бездомных. Кроме этого, на территории есть туалеты, душевые, прачечная и несколько мест для отдыха под открытым небом. Помимо всего прочего, волонтеры организовали трехразовое питание для "постояльцев", а также оказывают различную помощь для трудоустройства.

По словам властей Лос-Анджелеса, такие домики легки в сборке, а их постройка не такая уж и дорогостоящая. В будущем планируется построить еще несколько таких деревень, ведь, по оценкам чиновников, в городе на улице живет около 66 тысяч человек. -0-