В США Санта-Клаусов закрыли защитным стеклом и запретили детям сидеть у них на коленях

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешний год, мягко говоря, можно назвать странным, но окончательно в этом убедились жители США. Об этом пишет AP.

Пандемия щелчком пальца разрушает многолетние традиции Рождества, что, конечно, не всем детям по душе. Дедам Морозам и Санта-Клаусом в 2020 году стоит быть особенно внимательными, ведь они находятся в категорию повышенного риска заболеваемости коронавирусом.

Поэтому власти США приняли решение обезопасить символы Рождества и посадили их в стеклянные шары и ящики. Многие "дедушки" поздравляют детей в торговых центрах с грядущим праздником на расстоянии в два метра или за стеклянной стеной, другие и вовсе заперлись в прозрачных шарах. Помимо всего прочего, детям категорически запрещается сидеть на коленях у Санта-Клаусов, а совместный снимок с ними можно сделать только при наличии защитной маски.

К слову, в Бельгии министр здравоохранения разрешил "дедушкам" нарушить действующий в стране запрет из-за COVID-19 и поздравить ребятню с праздником. -0-