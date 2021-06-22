В США со склада украли больше девятнадцати тонн фисташек

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из американского штата Калифорния похитил у производителя более 19 тонн или 42 тысячи фунтов фисташек. Об этом пишет The Independent.

В один из дней компания Touchstone, которая занимается производством фисташек, решила на складах провести ревизию. По итогу выяснилось, что не хватает 19 тонн товара. Это было неожиданно, поэтому представители компании обратились в полицию.

Детективы провели расследование и выяснили, что один из работников наладил схему заработка на орехах. Он похищал часть фисташек, отгружал их в тракторный прицеп, а после намеревался продать на черном рынке. Подозреваемого задержали, а часть товара удалось вернуть.

Отмечается, что это не первая попытка кражи крупных партий фисташек. В США эта отрасль оценивается примерно в $5,2 млрд, поэтому склады с орехами часто становятся целью воров. Добавляет популярности этому продукту еще и то, что при высокой стоимости - его невозможно отследить. -0-