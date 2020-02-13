В TikTok запустили флешмоб, посвященный Дженнифер Лопес

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Дженнифер Лопес недавно сияла на сцене "Супер Кубка", а теперь ей посвятили целый флешмоб в TikTok.

Миллионы людей так впечатлились выступлением артистки, что запустили в TikTok новый флешмоб.

Суть проста: необходимо под песню Дженнифер Лопес суметь повторить ее танцевальные движения с выступления под любую из песен. Чаще всего люди выбирают наиболее популярные композиции Дженнифер Лопес: "On the Floor" или "Mi Gente". После этого публикуется пост с хэштегом #JloTikTokChallenge. К слову, певрой песни в этом году исполняется девять лет.

За несколько дней в социальных сетях набралось огромное количество разнообразных роликов, а несколько самых зажигательных Дженнифер Лопес добавила к себе в Instagram-сториз.-0-