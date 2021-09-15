В украинском университете культуры открыли факультет ТikТоk

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые не только в Украине, но и в мире в университете культуры открыли факультет ТikТоk. Презентовал его студентам ректор заведения Михаил Поплавский. Об этом говорится на странице в Instagram ректора, сообщает РБК-Украина

По словам Поплавского, будущее за социальными сетями. Молодежь должна быть в тренде и творить свою дорогу через соцсети. Факультет ТikТоk - инновационно и молодежно, это новый медиафеномен.

Михаил Поплавский отметил, что обучение будет бесплатным для всех желающих студентов университета культуры.

После презентации студенты вместе с ректором сняли свой первый совместный ТikТоk.

Киевский национальный университет культуры и искусств занимает первое место в топ-10 рейтинга "Лучшие высшие учебные заведения культуры и искусств Украины".-0-