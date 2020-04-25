В Великобритании 99-летний ветеран собрал на борьбу с коронавирусом 30 млн фунтов стерлингов, не выходя из своего сада

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветеран Второй Мировой войны Том Мур, которому 30 апреля исполнится 100 лет, сумел собрать на борьбу с коронавирусом 30 млн фунтов стерлингов, сообщает ТАСС.

Кроме этого, Том Мур стал старейшим исполнителем, сумевшим пробиться на первое место в британских музыкальных хит-парадах. Песня, записанная 99-летним ветераном для сбора пожертвований для британских врачей, 24 апреля возглавила сводный чарт синглов британской Official Charts Company.

На прошлой неделе кавер-версия композиции 1945 года You"ll Never Walk Alone, записанная Муром вместе с британским певцом Майклом Боллом и хором британской Национальной системы здравоохранения (NHS), возглавила чарт iTunes.

Ветеран стал известным после того, как объявил сбор пожертвований на нужды NHS. Для привлечения средств он выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Вначале Мур думал пройти 100 кругов (по числу прожитых лет), по 25 м каждый, и на прошлой неделе добился этого. Он обещал продолжать обход сада, пока будут поступать пожертвования.

Ветеран признался, что сначала он планировал собрать 1 тыс. фунтов стерлингов, но его акция вызвала такой интерес, что ему удалось собрать 28 млн фунтов стерлингов (почти $35 млн).

Мур до начала введения карантина перенес операцию на тазобедренном суставе. Врач посоветовал ему для восстановления гулять. Британец решил это делать с пользой.

Ветеран каждый день получает сотни писем. Отмечается, что 16 апреля, когда Мур заканчивал свой "марафон", в его саду стоял почетный караул из военнослужащих Йоркширского полка, в котором он когда-то служил.

Ветерана собираются наградить премией Pride of Britain (Гордость Британии).-0-