В Великобритании продается Bentley, на котором ездила Елизавета II

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский автодилер выставил на продажу Bentley Mulsanne, на котором ездила королева Великобритании Елизавета II. Приобрести машину можно почти за 180 тыс. фунтов стерлингов, сообщает "МИР 24" со ссылкой на сайт автокомпании Bramley Motor Cars.

Английская королева пользовалась услугами люксового седана с 2013 по 2015 год для небольших поездок, поэтому у автомобиля небольшой пробег - 4010 км. После того, как Елизавета II перестала на нем ездить, Mulsanne отправился к дилеру, где и пробыл на хранении шесть лет.

От стандартного представителя этой модели королевский седан отличается наличием стробоскопов под решеткой радиатора и встроенными в спинки передних кресел столиками из шпона. Под капотом у Bentley расположен двигатель мощностью 505 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Королева Елизавета II любила ездить за рулем своих Land Rover Defender и Jaguar, но в 2019 году в возрасте 92 лет решила больше не садиться за руль.-0-