В Восточном Китае возвели стеклянный мост, который "трещит" под ногами

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Хуаси провинции Цзянсу на востоке Китая первых туристов принял стеклянный мост длиной 518 м, сообщает Синьхуа.

Стеклянная галерея, закрепленная на высоте более чем 100 м, находится на территории комплекса Huaxi World Adventure Park. Мост сделан из стекол толщиной 35 мм, каждое из которых способно выдержать до 4,7 т, что позволяет одновременно проходить через мост 2,6 тыс. посетителям.

Мост может произвести эффект битого стекла. Стоящие на нем туристы могут слышать звук лопающегося стекла и увидеть трещины под ногами.

Строительство моста было завершено в марте. Объект обошелся примерно в $12 млн.-0-