В зоопарке выпал первый снег - и львы отправились играть в футбол. Интересные кадры!

Фото Wallpaperscave
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно работники зоопарка в Калининграде смогли записать на видео интересный момент, которым с радостью поделились в Instagram.
В городе выпал первый снег и, разумеется, зоопарк не остался в стороне. Событие стало неожиданностью для многих животных, но только не для парочки львов. Кошачьи решили, что снежная погода - это лучшее время, чтобы поиграть в футбол и отправились развлекаться под сильным снегопадом.
"Ничего особенного, просто большие африканские кошки гоняют мяч на снегу", - подписал пост автор ролика. Кадры действительно получились впечатляющими и интересными, что принесло им огромное число просмотров и массу восторженных отзывов от пользователей сети. -0-