"Ведьмак" лишился ключевого актера из-за коронавируса

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телевизионная адаптация знаменитого произведения "Ведьмак" лишилась одного из главных актеров Туэ Ерстеда Расмуссена, который должен был сыграть соратника Геральда. Об этом он написал в своем Instagram.

Датчанин отметил, что оказался на изоляции из-за коронавируса и не сможет выехать на съемки. Все дело в том, что в Великобритании введены ограничения, а это, в свою очередь, повлияло на график съемок.

В связи с этим Туэ Ерстед Расмуссен отказался от роли Эскеля, соратника ведьмака. Его роль во втором сезоне "Ведьмака" одна из самых крупных. Пока неизвестно, кто заменит актера из Дании. -0-