Великолепно! 3D-аниматоры в одном видео продемонстрировали безграничность своей фантазии

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube появился впечатляющий ролик, который не оставил равнодушным никого из юзеров сети.

3D-аниматор решил запустить оригинальный челлендж, к которому присоединились свыше 2400 людей. Мужчина дал задание каждому желающему: из предоставленной анимации сделать "Альтернативную реальность". Условие конкурса - поместить анимацию, где фигура тащит абстрактную вещь в интересную обстановку.

В итоге автор челленджа создал десятиминутный ролик, где представил 100 лучших работ, а пятерка победителей получила ценные призы. Видео получилось великолепным, а также показало, насколько может быть безгранична фантазия 3D-аниматоров. -0-