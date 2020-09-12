Венецианский кинофестиваль раздал своих львов

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм "Земля кочевников" Хлои Чжао получил "Золотого льва Святого Марка" 77-го Венецианского кинофестиваля, сообщает ТАСС.

Фильм японца Киеси Курасавы "Жена шпиона" (Wife of a Spy) удостоен "Серебряного льва Святого Марка" за лучшую режиссуру на 77-м Венецианском кинофестивале. Об этом объявило международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт. Трансляция торжественной церемонии оглашения победителей велась на сайте фестиваля.

Всего в основном конкурсе фестиваля участвовали 18 фильмов.-0-