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Калейдоскоп
06 октября 2021, 16:47

Вера Брежнева похвасталась своей красотой в соблазнительном наряде

Вера Брежнева. Фото из Instagram
Вера Брежнева. Фото из Instagram

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская артистка Вера Брежнева представила в Instagram кадры с отдыха, чтобы хоть как-то согреться осенью.

Певица в подписи к посту отметила, что эта пора года для нее настала совсем неожиданно, поэтому она решила согреть себя и своих поклонников соблазнительными снимками. Для этого вера Брежнева представила несколько жарких кадров из августовского отдыха, где она предстала перед камерой в коротких шортах и черном топе. Дополнили образ рубашка и солнечные очки.

Снимки и стиль Веры Брежневой восхитили поклонников знаменитости, которые не остались равнодушными. В комментариях многие юзеры подчеркнули, что после таких фото сразу согрелись, а комплиментов в адрес певицы стало появляться все больше. -0-

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